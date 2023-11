Folkstone un altro sold out! Tutto esaurito per il concerto di Padova. Saranno i Kanseil gli special guest del tour

È in partenza fra pochi giorni il Sopra Le Macerie Tour, che segna ufficialmente l’atteso ritorno live dei FOLKSTONE e si registra un nuovo sold out!

Tutto esaurito all’Hall di Padova per l’appuntamento del 15 dicembre, che va ad aggiungersi a quello già registrato per la data in programma il giorno dopo al Palco 19 di Asti.

Oggi si conferma anche il nome degli special guest: sarà la folk metal band veneta KANSEIL ad aprire, arricchendo ulteriormente tutte le serate in programma. I KANSEIL porteranno live alcune anticipazioni dal nuovo album, terzo della propria carriera, in uscita a breve per Bagana B District. Già fuori il singolo “Antares”, in arrivo il secondo “Hrodgaud”.

I FOLKSTONE hanno segnato il loro ritorno in attività, dopo quella che loro stessi hanno definito come una “pausa birretta”, con il nuovo singolo “Macerie”, uscito lo scorso ottobre. Saranno finalmente di nuovo sui palchi per quattro nuove date live in partenza dal 1° dicembre all’Orion di Roma e poi il 2 dicembre al Viper di Firenze, il 15 dicembre all’Hall di Padova e il 16 si concluderanno al Palco 19 di Asti.

Sopra Le Macerie Tour è organizzato da Shining Production in collaborazione con Vertigo.

Biglietti disponibili su TicketOne e mailticket.

DETTAGLI:

FOLKSTONE

Sopra le Macerie Tour

+ KANSEIL

1 dicembre – Orion, Roma

Apertura porte: 21:00

Kanseil: 21:30

Folkstone: 22:30

2 dicembre – Viper, Firenze

Apertura porte: 20:00

Kanseil: 20:30

Folkstone: 21:30

15 dicembre – Hall, Padova SOLD OUT

Apertura porte: 19:30

Kanseil: 20:30

Folkstone: 21:30

16 dicembre – Palco 19, Asti SOLD OUT

Apertura cancelli: 20:00

Kanseil: 21:00

Folkstone: 22:00

Prezzo: € 25 euro + dp //€ 30 in cassa