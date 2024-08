“Coca Cola” è il nuovo singolo di Eonice

MILANO (ITALPRESS) - Nel quarantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell'agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin parla del lato oscuro del divertimento tra i giovani, sempre più spesso alimentato da alcol e droghe, che può sfociare in rapporti sessuali non protetti e nell'insorgere di infezioni sessualmente trasmissibili. Dialogo solidale e rapporto affettuoso […]

TREVISO (ITALPRESS) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno accertato che un pregiudicato, domiciliato nel trevigiano, ha presentato al locale Tribunale un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando, per il 2022, il possesso di un reddito pari a 11 mila euro, omettendo però la dichiarazione della percezione di proventi […]

ROMA (ITALPRESS) - In via di introduzione la riduzioni delle sanzioni sulla cedolare secca. Il punto dell’economista Gianni Lepre. mgg/mrv

TRAPANI (ITALPRESS) - Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, analizza l'inizio di campionato dei nerazzurri che continuano a far bene dopo lo scudetto vinto nella passata stagione. ic/glb/mrv

RIMINI (ITALPRESS) - Lo Stato da solo non può arrivare ovunque quando si tratta di impegno nel sociale. Ecco che allora le aziende possono rivelarsi un valido alleato nel mettere in campo interventi concreti basati sul principio della sussidiarietà. Questa la sintesi dell’intervento di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia, al […]