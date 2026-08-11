Europei atletica, bronzo per Majori e coach Baldini si commuove in telecronaca

(Adnkronos) – Il bronzo di Micol Majori nei 5000 metri agli Europei di atletica fa saltare dalla sedia (letteralmente) anche Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e oggi suo allenatore, oltre che commentatore per Sky Sport. In cabina di commento, al momento dell’arrivo dell’azzurra, Baldini non ha nascosto l’emozione per il grande traguardo della sua allieva, lasciandosi andare a una ‘leggera’ esultanza, sentita ma molto spontanea.

Baldini ha seguito la gara con la tensione di chi conosce bene il lavoro che c’è dietro a quel risultato. Poi, alla battuta del telecronista Franco Bragagna, ha risposto: “Significa che sono anche un buon allenatore, dai”. Nella classica intervista post-gara, Majori ha ringraziato il suo coach con gli occhi lucidi: “Non vedo l’ora che finisca di lavorare, voglio abbracciarlo”. Baldini ha risposto: “Sono commosso, mi ha ammutolito molto di più di quando il suo compagno Pietro Riva ha vinto l’argento a Roma. Io avevo sognato questa medaglia, oggi è stata una gara perfetta nel momento più importante. Ci hai messo tanto Micol, quest’anno in particolare”.

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