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Europei atletica, Battocletti cerca l’oro bis nei 10.000, Tamberi difende il titolo nell’alto – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Serata a forti tinte azzurre all’Alexander Stadium di Birmingham, teatro dei campionati europei di atletica leggera. Nadia Battocletti è la donna da battere nei 10.000 metri, dove cerca il bis dopo il titolo nei 5.000. Ben quattro azzurri in finale nel salto in alto con il capitano Gianmarco Tamberi che difende il titolo conquistato due anni fa a Roma. In chiusura di programma Fausto Desalu punta al podio nei 200 metri.  

 

Domani mattina entra in scena la marcia con gli azzurri attesi protagonisti, in particolare i campioni olimpici di Tokyo, Antonella Palmisano in gara nella mezza maratone e Massimo Stano che punta al successo nei 42 chilometri.  

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