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Champions League, oggi Liverpool-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, il Liverpool ospita l’Atletico Madrid – in diretta tv e streaming – ad Anfield Road nella prima giornata della massima competizione europea. I Reds di Iraola sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Ipswich, battuto 2-0 nell’ultimo turno di Premier League, mentre i Colchoneros di Simeone sono stati superati nettamente dall’Atletico Bilbao, che si è imposto 3-0 in caso. 

 

La sfida tra Liverpool e Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Iraola. 

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lookman, Kang-in Lee. All. Simeone. 

 

Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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