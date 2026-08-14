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Recuperati tre quadri di Cézanne, Renoir e Matisse rubati a marzo: fermati 5 moldavi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Cinque persone, tutti moldavi tra i quali anche una donna, sono stati fermati dai carabinieri di Parma. Sono indagati per una serie di reati, tra i quali associazione per delinquere finalizzata ai furti e il furto di alcune opere d’arte commesso il 23 marzo scorso ai danni del museo fondazione Magnani Rocca a Traversetolo, frazione Mamiano. Il bottino riguardava tre preziose opere di Cézanne, Renoir e Matisse.  

Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito delle indagini all’esito delle quali, nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Parma aveva emesso un decreto di perquisizione a carico di diverse persone a vario titolo residenti tra Parma, Reggio Emilia e Modena. 

“Un’operazione di grande rilievo, condotta con competenza e professionalità, che restituisce alla collettività un patrimonio di straordinario valore” afferma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Le operazioni dell’Arma a difesa del nostro patrimonio culturale ci rendono sempre orgogliosi e confermano l’eccellenza italiana nella Tutela dei beni culturali”. 

 

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