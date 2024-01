Esplosione in un hotel del Texas, almeno 10 feriti

(Adnkronos) – "Almeno 10 feriti" per quella che sembrerebbe essere un'esplosione di gas all'hotel Sandman Signature di Fort Worth, in Texas. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città", ha scritto la polizia su X. Appello a evitare la zona anche dai vigili del fuoco, che sono sul posto insieme ai soccorritori. A quanto riporta la Cnn, Reyne Telles, responsabile delle comunicazioni di Fort Worth, ha detto che "c'è stata un'esplosione in centro" e "c'era un pennacchio di fumo visto più in alto dei grattacieli". Telles ha continuato dicendo che ci sono detriti sparsi nella zona del municipio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

