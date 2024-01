Boeing 737 Max 9, United Airlines: “Trovati bulloni allentati su diversi velivoli”

(Adnkronos) – United Airlines ha dichiarato di aver trovato bulloni allentati su diversi Boeing 737 Max 9 durante le ispezioni disposte a seguito dell'incidente dell'Alaska Airlines della scorsa settimana. United ha 79 aerei Max 9 nella sua flotta. "Da quando abbiamo iniziato le ispezioni preliminari sabato, abbiamo riscontrato casi che sembrano riguardare problemi di installazione", ad esempio "bulloni che necessitavano di ulteriore serraggio", ha affermato United in una nota, assicurando che si sta lavorando per riportare "l'aereo in sicurezza". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

