Engineering: approva i risultati primi 6 mesi 2026, ricavi +1,6% ed ebitda adjusted post-capex +5,3%

(Adnkronos) – Miglioramento nei ricavi (+1,6%) e dell’ebitda adjusted post-Capex (+5,3%) e conferma il proprio posizionamento sulle attività a più alto potenziale di crescita: il consiglio di amministrazione del gruppo Engineering ha approvato i risultati consolidati relativi al primo semestre 2026. Engineering segna un miglioramento nei ricavi e dell’ebitda adjusted post-Capex e conferma il proprio posizionamento sulle attività a più alto potenziale di crescita. Il semestre vede le performance positive di alcuni dei principali mercati di riferimento del gruppo con una crescita nel public sector & municipalities (+10% yoy) e una performance resiliente nell’enterprise (+3%). Positivi anche i risultati di digitech & consulting (+3% YoY) e dei software products (+9% YoY).

Il gruppo Engineering, afferma l’amministratore delegato, Aldo Bisio, “si conferma un partner strategico nell’accompagnare organizzazioni pubbliche e private in percorsi di trasformazione digitale ad alto valore, in cui l’Intelligenza Artificiale è un driver di crescita e innovazione con cui abilitiamo per i nostri clienti soluzioni sicure, trasparenti e governabili”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)