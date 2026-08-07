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Engineering: approva i risultati primi 6 mesi 2026, ricavi +1,6% ed ebitda adjusted post-capex +5,3%

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Miglioramento nei ricavi (+1,6%) e dell’ebitda adjusted post-Capex (+5,3%) e conferma il proprio posizionamento sulle attività a più alto potenziale di crescita: il consiglio di amministrazione del gruppo Engineering ha approvato i risultati consolidati relativi al primo semestre 2026. Engineering segna un miglioramento nei ricavi e dell’ebitda adjusted post-Capex e conferma il proprio posizionamento sulle attività a più alto potenziale di crescita. Il semestre vede le performance positive di alcuni dei principali mercati di riferimento del gruppo con una crescita nel public sector & municipalities (+10% yoy) e una performance resiliente nell’enterprise (+3%). Positivi anche i risultati di digitech & consulting (+3% YoY) e dei software products (+9% YoY). 

Il gruppo Engineering, afferma l’amministratore delegato, Aldo Bisio, “si conferma un partner strategico nell’accompagnare organizzazioni pubbliche e private in percorsi di trasformazione digitale ad alto valore, in cui l’Intelligenza Artificiale è un driver di crescita e innovazione con cui abilitiamo per i nostri clienti soluzioni sicure, trasparenti e governabili”. 

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