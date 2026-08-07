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La Russa ricorda Guccini “Ha accompagnato con la sua musica intere generazioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere ricordare la commossa
partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere
generazioni di giovani. E io che ho rispettato, ma non condiviso,
alcune sue idee di tipo politico ho invece apprezzato la sua
musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità”. A dirlo il
presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula il
cantautore scomparso ieri.
La Russa è quindi tornato sulle polemiche sorte attorno al ricordo di Franco Baresi nei giorni scorsi. “Ho visto che qualcuno si è lamentato perchè ho privilegiato il ruolo di capitano della Nazionale” di Baresi “anzichè di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio e di qualunque squadra. Ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan non ho motivo di non farlo, anche perchè in famiglia sono pieno di milanisti”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
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