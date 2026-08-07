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Emma, la fuga tra i ghiacciai con Elisa: la vacanza anti-caldo in Islanda

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
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(Adnkronos) – C’è chi ha scelto il mare delle Maldive per concedersi qualche giorno di sole e relax. E chi, invece, ha optato per paesaggi suggestivi e temperature decisamente più fresche. È il caso di Emma Marrone, che ha scelto l’Islanda come meta della sua vacanza estiva, a caccia dell’aurora boreale (anche se durante la stagione estiva è pressoché impossibile vederla per via della luce continua).  

La cantante salentina è arrivata ieri sull’isola dell’Atlantico settentrionale insieme alla collega Elisa, al produttore e amico Dardust, e alla sua manager, Francesca Savini. Dopo aver concluso il suo tour estivo in giro per l’Italia, in attesa del prossimo appuntamento all’Ippodromo di Milano, Emma si è concessa una pausa tra vulcani, geyser, terme e campi di lava. Un ottimo modo per riconettersi con se stessi e con la natura. 

 

 

La scelta dell’islanda non è passata inosservata sui social. Tra i commenti c’è chi ha mostrato un pizzico di invidia per la possibilità di sfuggire all’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia in queste settimane. In Islanda il clima è decisamente più rigido: al momento, nella capitale Reykjavik, si registrano circa 10 gradi con piogge frequenti e un’atmosfera indimenticabile.  

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