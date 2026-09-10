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Emma Bonino esce dalla terapia intensiva ma la situazione resta delicata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante della leader di Più Europa, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. Come si legge nel bollettino medico, “la situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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