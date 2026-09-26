Elisabetta Canalis: “Lasciare l’Italia mi ha portato serenità. L’amore? Sono un’eterna single “

(Adnkronos) – “Una scelta che mi ha portato serenità”. Così Elisabetta Canalis, ospite oggi a Verissimo, parla per la prima volta della sua scelta di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti nel 2012. “In italia avevo tante cose belle, come la famiglia e gli amici. Ma la pressione che sentivo addosso non mi faceva stare bene per cui ho deciso di andare in un paese dove non mi conosceva nessuno e provare a fare una vita diversa, che è quella che faccio oggi”, ha raccontato la showgirl che ora è soddisfatta e felice della sua vita a Los Angeles, città che le dà “l’anonimato, serenità e una vita più normale. Però sono anche contentissima di quello che ho in Italia”.

La showgirl ha parlato poi del suo precedente matrimonio con il chirurgo Brian Perri, la vera ragione per cui è rimasta negli Stati Uniti. I due sono stati sposati dal 2014 al 2023 e nel 2015 sono diventati genitori della figlia Skyler Eva. “Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno. Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati”, ha spiegato Elisabetta Canalis. Per quanto riguarda il loro rapporto oggi: “Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima”.

“Mi sono ritrovata mamma single – racconta la showgirl – separata ma mi ritengo fortunata perchè ho una vita piena di tante cose belle. Ho la salute, ho la mia famiglia, non è facile perché ci sono tanti momenti di solitudine. Ma questo mi ha aiutato a fare i conti con me stessa”.

E sulla figlia Skyler che oggi ha 11 anni, Canalis racconta: “Siamo veramente due sorelle, litighiamo come se lo fossimo. Poi però quando cerco di essere mamma, cerco di esserlo. Mia figlia mi ha salvato. Cerco di essere la versione migliore di me stessa per lei”.

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