Elezioni Regionali del Lazio 12 e 13 febbraio 2023: il calendario di apertura dell’Ufficio Elettorale del Comune di Anzio per il rilascio delle tessere elettorali

In vista delle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il Comune di Anzio invita gli elettori a verificare per tempo (giusta Circolare della Prefettura n. 10/2023) il possesso della tessera elettorale personale e la presenza degli spazi destinati all’apposizione del bollo della Sezione per la certificazione del voto.

Si comunica che per il rilascio delle tessere l’Ufficio Elettorale, sito in Via Breschi, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, osserverà i seguenti orari:

· MARTEDI’ 7 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.30 e DALLE 15.30 ALLE 17.30;

· MERCOLEDI 8 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.30 e DALLE 15.30 ALLE 17.30;

· GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE 12.30 e DALLE 15.30 ALLE 17.30;

· VENERDI’ 10 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00;

· SABATO 11 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00;

· DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 7.00 ALLE ORE 23.00;

· LUNED’ 13 FEBBRAIO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00.

RILASCIO/ DUPLICATO TESSERE ELETTORALE

– In caso di smarrimento

– In caso di esaurimento spazi

– Deterioramento tessera

– Primo rilascio (per il compimento 18° anno età, nuova residenza o mai ricevuta).

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale:

tel. 06/98499345 – 0698499311;

per posta elettronica certificata: ufficioelettorale.comuneanzio@pec.it

per posta elettronica ordinaria: ufficio.elettorale@comune.anzio.roma.it