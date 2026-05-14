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Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi.La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. 

Entrambe le candidature sono state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel.  

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