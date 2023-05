Elezioni amministrative, Movimento 5 Stelle Fiumicino: “Anche la senatrice Alessandra Maiorino in supporto nella corsa a candidato sindaco di Walter Costanza”

“A Fiumicino la senatrice Alessandra Maiorino interviene per sostenere Walter Costanza, di ragioni per supportarlo ne ha molte e non manca di elencarle in un post su Facebook. Infatti il 14 e il 15 maggio si voterà per il sindaco di Fiumicino, città alle porte di Roma così importante anche perché in posizione strategica, ‘dove si concentrano interessi di portata nazionale, come l’aeroporto della Capitale, il progetto di porto commerciale’ – peraltro oggetto di tantissime polemiche – ‘e le molte aree di interesse archeologico e culturale’. Per importanza non è ultima ‘la campagna di Maccarese’, dove le produzioni agricole ‘continuano ad eccellere pur tra mille difficoltà’. L’esponente in senato M5S confida in Walter Costanza perché sa che, ‘insieme agli attivisti, da anni si dedica anima e corpo al suo territorio, che conosce palmo a palmo. Walter Costanza’ – afferma Alessandra Maiorino – ‘è stato consigliere comunale nella legislatura che volge al termine e non ha mai fatto mancare la sua voce e il suo impegno a tutela degli interessi dei cittadini e delle cittadine del suo Comune’. E conclude , augurandogli un graditissimo in bocca al lupo e ripetendo lo slogan che ormai lo accompagna: ‘A Fiumicino #civuoleCostanza!’”

E’ quanto dichiara il gruppo consiliare M5S di Fiumicino