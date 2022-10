Eleonora Cenci, in arte Elin, vola a Brescia per la fase finale di Euronewmusic

Originale, creativa ma soprattutto talentuosa: con il suo pop internazionale con influenze anni ’80 ’90 e 2000 Eleonora Cenci, in arte Elin, una giovanissima artista romana, in un percorso lungo 3 mesi, con il suo brano è riuscita a convincere la direzione artistica di Euronewmusic – The European Song Contest e ad aggiudicarsi così a pieno merito un posto nell’attesa semifinale del Contest, che si terrà nei giorni 28-29 ottobre 2022 presso il Teatro Gloria di Montichiari in provincia di Brescia, in cui affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a recitare un ruolo da protagonista nella Finale Europea del prossimo 30 ottobre sempre al Teatro Gloria, stupenda cornice di questa tre giorni di musica.

Il traguardo raggiunto da Elin, 20 anni della provincia di Roma, è davvero importante considerando gli oltre 300 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa.

Durante le semifinali, alle quali Elin prenderà parte, andranno in scena le performance degli artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia per un vero e proprio Live Show.

Elin, dopo aver partecipato alla verifica di idoneità e successivamente alla fase “Casting Online”, il 29 ottobre si esibirà live al cospetto di giudici che nella musica hanno e continuano a lasciare una traccia davvero indelebile quali Diego Spagnoli da oltre 40 anni con Vasco Rossi e svolge il ruolo di direttore di palco nonché di ” Maestro di Cerimonia”, Chicco Gussoni chitarrista fra più richiesti nel panorama musicale pop italiano dal 2018 nella band di Claudio Baglioni dopo aver suonato praticamente con “tutti” e non a caso nel 2011 la prestigiosa rivista musicale InSound, gli ha conferito il premio come “ Miglior Chitarrista elettrico italiano”, Massimo Biggi speaker radiofonico da sempre appassionato di musica tanto da portarlo ad ideare e condurre programmi dedicati alla sua storia e Roberto Bazzani da olre 20 anni regista radiofonico a RTL 102.5 la prima radio nazionale.

Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti italiani che per Elin è partito facendo ascoltare la sua musica alla Direzione Artistica composta da Demis Facchinetti Artista con ottimi risultati, nel 2010 terzo a “Italia’s Got Talent” e nel 2016 entra nella compilation “Sognando Sanremo” con grandi artisti della musica italiana come Renato Zero, Nek, Patti Pravo e tanti altri con il brano “100 Baci”, dal 2020 discografico e produttore, Vincenzo Damasco artista e autore musicale con un background musicale di tutto rispetto culminati nel 2018 quando presso il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e si laurea in “Composizione con i mezzi elettroacustici”, e Antonio Carlo Lava un nome che ai più dice poco perchè da oltre 20 dietro le quinte ma nel mondo della musica da oltre 20 anni, dove ha collaborato con i maggiori artisti a livello nazionale tra cui J-Ax, Paola Turci, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Francesco Renga, Fabrizio Moro e altri, facendo loro da personal security e road manager nei loro tour e nelle attività di marketing legate alle promozioni dei loro brani; è stato per anni il personal assistant di Adriano Celentano ed ha partecipato a diversi Festival di Sanremo facendo parte dello staff di Claudio Baglioni.

Elin ha convinto la direzione artistica che ha valutato la traccia da lei inviata tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione, arrangiamento, tecnica vocale e strumentale e qualità del brano interpretato, criteri essenziali e imprescindibili che gli hanno permesso di essere tra i 40 semifinalisti di EURONEWMUSIC – The European Song Contest e rincorrere il sogno di vincere questo prestigioso contest.

Il prossimo appuntamento per Elin con Euronewmusic sarà il 29 ottobre al Teatro Gloria di Montichiari per scoprire se, con il suo talento, si meriterà l’accesso alla Finale che si svolgerà sullo stesso palco il 30 ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...