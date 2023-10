È uscito “Storia di una emigrata”, un libro sull’emigrazione italiana di inizio ‘900 negli Stati Uniti

Il 29 novembre del 1886 nasceva a Roccantica, piccolo paese allora in provincia di Perugia e ora in provincia di Rieti, Vittoria Feroli. All’età di 25 anni, esattamente il 18 aprile del 1912 Vittoria Feroli lasciò la sua terra ed i suoi affetti per cercare fortuna negli Stati Uniti, come fecero tanti prima e dopo di lei, imbarcandosi su una nave in partenza dal porto di Napoli in direzione Ellis Island, luogo di approdo per tutti gli emigranti. Ad accoglierla, il 1° maggio al termine di un viaggio che affrontò insieme a quasi compaesani provenienti da altri paesini del Lazio, vicini a Roccantica, ovvero Cantalupo e Forano c’era suo cugino, sbarcato negli Stati Uniti qualche tempo prima.

In questo libro racconto la sua storia, prima dello sbarco negli Stati Uniti e dopo essere arrivata dall’altra parte dell’oceano. Una vita fatta di duro lavoro, momenti belli e momenti tragici. Attraverso una ricerca storica è stato possibile ricostruire buonissima parte di quello che accadde fino al suo 25anno di vita e anche nei successivi 63 anni di vita, quelli spesi negli Stati Uniti. Il suo matrimonio, i figli, il lavoro, la sua condizione e quella degli italiani in America del Nord.

Questo libro, frutto di nove anni di ricerche, vuole essere un omaggio in primis alla mia antenata, poi alla mia famiglia e infine a tutti i nostri connazionali che, alla ricerca di condizioni di vita migliori, tentarono la fortuna lontano dall’Italia, riuscendoci nella maggior parte dei casi. Ma anche alla sua tenacia, alla sua voglia di ricominciare lei, donna, che ebbe il coraggio di lasciarsi alle spalle una vita tutto sommato sicura che tante donne, ma non solo, prima e dopo di lei, non abbandonarono perché la storia e la tradizione volevano così. E invece lei spezzò questa catena decidendo di partire verso una nuova terra ed una nuova vita.

Il libro, in formato e-book e cartaceo, è disponibile a questi indirizzo:

https://www.amazon.it/dp/B0CK7B4SSJ

