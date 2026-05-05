Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Tutto alla luce del sole”. Bianca Berlinguer, conduttrice di E’ sempre Cartabianca, nella puntata di oggi 5 maggio torna sul caso Ranucci-Nordio che ha caratterizzato la trasmissione della scorsa settimana, con il botta e risposta tra il conduttore di Report e il ministro della Giustizia. “Sapete che abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti. Ha detto che stava verificando la notizia relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, in Uruguay. Per Ranucci era solo un’ipotesi da verificare”, dice Berlinguer riassumendo la vicenda. “Il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, come era suo legittimo diritto. Il ministro ha telefonato in studio durante la trasmissione, questo è stato possibile perché andiamo sempre in onda in diretta. Gli ospiti si assumono la responsabilità delle loro dichiarazioni. Tutto si è svolto alla luce del sole, Ranucci ha fatto le sue dichiarazioni per cui poi si è scusato. Il ministro ha avuto il tempo per replicare e smentire. Questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti di esprimere le proprie opinioni”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia: scontro tra auto e scooter: motociclista trasportato in ospedale

23 Giugno 2018

A Carnevale il ‘coriandolo sospeso’ vale

5 Febbraio 2018

Pizzolato bronzo olimpico nel sollevamento pesi

9 Agosto 2024

Accordo Italia-Albania sui migranti, opposizioni: “Testo sia sottoposto al Parlamento”

15 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno