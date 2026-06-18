Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ronaldo flop ai Mondiali, il Congo sfotte: “Ormai è vecchio…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Congo ‘sfotte’ Cristiano Ronaldo. La Nazionale africana è riuscita a fermare sull’1-1 il Portogallo all’esordio ai Mondiali 2026, in una partita caratterizzata dalla prestazione decisamente negativa dell’attaccante dell’Al Nassr, in campo 90 minuti e mai capace di incidere. 

Al termine della partita, in zona mista, il centrocampista del Congo ha commentato il pareggio di Houston parlando proprio di Ronaldo: “Sappiamo che ormai non è più quello di prima”, ha detto con un sorriso, “è un po’ più vecchio ora. A quell’età non si può dare lo stesso contributo di un tempo. Rimane comunque uno dei migliori della storia, lo rispettiamo molto”. 

A difendere Ronaldo ci ha pensato il ct del Portogallo, Roberto Martinez: “Penso che in una partita come quella di oggi, in cui abbiamo faticato a entrare in area di rigore, avremmo potuto sfruttare di più la qualità di Ronaldo”, ha detto nel post partita, “il Congo aveva una difesa a cinque, che a tratti sembrava addirittura a sei, lasciavano molti giocatori in area. Non aveva senso far uscire il miglior marcatore del mondo in una partita in cui hai bisogno di gol”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Navalny, quando Biden ammonì Putin: “Conseguenze devastanti se muore”

16 Febbraio 2024

Pd, Schlein annuncia “estate militante” per “costruire un’alternativa”

5 Luglio 2024

Successo 1° prova tecnica congiunta interoperabilità europea pagamenti tra Bancomat, Epi e Sibs-mb way

17 Aprile 2026

Naso che cola mentre si mangia? Ecco perché, 3 consigli pratici

22 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno