È morto Marco Schiavina, ‘Orso’ tra gli ideatori di ‘Turisti per caso’: aveva 71 anni

(Adnkronos) – “Diamo la triste notizia della morte improvvisa di Marco Schiavina, conosciuto da tanti come ‘Orso'”. Scrive così su Facebook l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto. Schiavina fu uno degli ideatori del programma cult ‘Turisti per caso’. Si è sempre occupato di attività culturali e teatrali. Dal 1980, infatti, ha collaborato con vari programmi televisivi e radiofonici. E il comune ricorda che “dal 1989 è stato anche direttore artistico del teatro comunale”.

Schiavina è scomparso all’età di 71 anni. “Abbiamo appreso la notizia con grande dolore e rammarico – dicono il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla cultura Maura Pagnoni – Marco è stato un collega e una figura importante nella vita culturale persicetana e non solo, ideatore della rassegna cinematografica Film&Film e di tante altre iniziative legate al cinema, è stato a lungo direttore del Teatro comunale per cui ha programmato tante applaudite stagioni teatrali. Ai famigliari e a tutte le persone a lui care vanno le nostre sentite condoglianze unitamente a quelle della Giunta comunale e di tutti i colleghi del Comune con cui ha condiviso tanti anni di lavoro”, queste le parole condivise sul post di Facebook.

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