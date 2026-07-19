E’ morto il ‘Comandante Alfa’, tra fondatori Gis Carabinieri

(Adnkronos) – “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”. Lo si legge nella pagina Facebook dedicata al comandante, tra i fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, nel 1951, è stato luogotenente dell’Arma e, nel corso della sua carriera, è stato coinvolto in una serie di azioni come la rivolta nel supercarcere di Trani.

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