Gp Montecarlo, pole da favola di Antonelli davanti a Verstappen: la griglia di partenza
(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish (1:12:051), davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così a 19 anni il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record, a 23 anni). Quarto Leclerc, poi Hadjar, Russell e le due McLaren di Piastri e Norris. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo:
1 Antonelli – 1:12.051
2 Verstappen – 1:12.094
3 Hamilton – 1:12.279
4 Leclerc – 1:12.351
5 Hadjar – 1:12.434
6 Russell – 1:12.445
7 Piastri – 1:12.624
8 Norris – 1:12.765
9 Gasly – 1:13.226
10 Lawson – 1:13.412
11 Albon – 1:13.787
12 Sainz – 1:13.815
13 Hülkenberg – 1:13.902
14 Colapinto – 1:13.995
15 Lindblad – 1:14.248
16 Bortoleto – s.t.
17 Ocon – 1:14.722
18 Pérez – 1:14.747
19 Bearman – 1:14.814
20 Bottas – 1:15.283
21 Alonso – 1:15.349
22 Stroll – 1:16.061
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