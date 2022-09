Due uomini aggrediti con mazze a Ladispoli, sono gravi, tre denunce

Violenza a Ladispoli, sul litorale romano, dove 2 uomini sono stati brutalmente aggrediti alle 20.30 di ieri nel parcheggio di un supermercato in via Glasgow. Si tratta di due cittadini romeni di 32 e 43 anni che, picchiati anche con delle mazze e feriti gravemente, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso in ospedale a Roma. Uno dei due si trova attualmente ricoverato in coma farmacologico, mentre il secondo non sarebbe in pericolo di vita. Per l’aggressione, la polizia ha fermato e denunciato tre sospetti, anche loro di nazionalità romena. Le motivazioni dell’aggressione sono al momento ignote. Indagini in corso.

