(Adnkronos) –

Ducati celebra la storica 916 con una serie limitata della Panigale V4. È l’omaggio Ducati a una moto che ha rappresentato la storia della Casa di Borgo Panigale, una vera e propria icona che a 30 anni di distanza dalla sua nascita è considerata ancora un riferimento per gli appassionati. Esposta al MoMA di New York, la Ducati 916 ha un carattere supersportivo, DNA che è perfettamente riscontrabile sulla nuova Panigale Anniversario. Un tributo alla 916 celebrato con una livrea disegnata dal Centro Stile Ducati e che riprende la livrea racing della storia sportiva Ducati, la moto vincitrice del campionato Superbie con Carl Fogarty nel 1999. L’iconico tricolore è riportato sul cupolino, presenti le “tabelle portanumero” bianchi e il numero 1, entrambi rivisitati in chiave moderna, la vasca inferiore è di colore nero, sulla cover serbatoio è presente l’alloro, in colore oro come sulla 916. Il logo sulla carena, che sulla prima 916 era in argento con outline oro, è presente anche sulla Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916.



Proposta nella sola configurazione monoposto, la Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 ha il serbatoio racing in alluminio lavorato dal pieno, il parafango anteriore e le ali con disegno a doppio profilo in materiale composito. I cerchi della Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 sono dei Marchesini forgiati ed hanno un peso di 1,4 kg in meno rispetto a quelli della Panigale V4. Di chiara derivazione racing anche le pinze, delle Brembo Stylema R, così come la pompa freno Brembo MCS.

La frizione a secco è della STM Evo, presenta anche il Ducati Qui Shift Up & Down di serie, con il sistema di acquisizione dati Ducati Data Analyser + è possibile monitorare le proprie performance in pista.

