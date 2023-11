Formula E: il team ABT CUPRA si prepara per la stagione 2024

Il team di Formula E ABT CUPRA scalda i motori nei test prestagionali a Valencia, in vista della prima gara della stagione che è fissata per il 13 gennaio 2024. Il ritrovo del team ABT CUPRA sul circuito valenciano è stata l’occasione per concentrarsi sulla creazione di solide basi per la prossima stagione. Il primo test drive di Lucas di Grassi dietro al volante di ABT CUPRA è stato uno dei momenti più salienti della preparazione. Il pilota brasiliano, che con la sua grande esperienza in Formula E contribuirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal team per il 2024, ha potuto familiarizzare con ABT CUPRA nel circuito di Cheste. “Competere al fianco di ABT e CUPRA è fantastico, siamo entrati molto in sintonia sin dal primo momento, lavorando con concentrazione dentro e fuori dalla pista. Naturalmente la strada è ancora lunga e il lavoro da fare è molto ma sono sicuro che arriveremo in Messico con una gran preparazione”, ha dichiarato Lucas di Grassi. I test pre-stagionali a Valencia sono stati utili per preparare le gare nel calendario del 2024. Le sessioni in pista hanno fornito informazioni utili sul rendimento delle vetture e hanno permesso ai piloti di sperimentare le prime sensazioni a contatto con l’asfalto. “I test ufficiali pre-stagionali sono sempre molto speciali perché la tensione aumenta e si entra già in uno stato d’animo competitivo. In pista abbiamo avuto l’opportunità di provare molte cose, tra cui il nuovo format della gara, di incontrare i media e di partecipare a sessioni di foto, è stato molto divertente”, ha aggiunto Nico Müller, pilota del team ABT CUPRA. Preparandosi per la nuova stagione Le prove hanno dimostrato che il team è pronto per competere il prossimo anno, così come lo sono le vetture elettriche che hanno funzionato come sperato. Il Team ABT CUPRA l’ha potuto constatare nonostante l’interruzione che ha avuto luogo nelle sessioni pomeridiane di martedì e mercoledì. Causa dello stop è stato un incendio divampato in uno dei box del circuito che ha impedito anche ad Adrien Tambay, CUPRA Ambassador, di partecipare agli allenamenti di rookies come inizialmente previsto. 2 Durante la giornata di giovedì, il programma ha seguito il suo corso normalmente e i piloti del team, Lucas di Grassi e Nico Müller, hanno potuto completare i loro giri con successo. Le prove a Valencia segnano l’inizio di un’intensa fase di preparazione alla stagione 2024 che prenderà il via in Messico, il prossimo 13 gennaio.

