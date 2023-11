Audi: al via a Gyor la produzione di motori elettrici

(Adnkronos) –

Audi punta sempre più sulle auto a zero emissioni mettendo in campo nuove attività produttive, è il caso del sito di Gyor dove vengono prodotti i motori elettrici per la piattaforma PPE.

Tre nuove linee, quella degli statori prevede 28 stazioni di lavoro mentre quelle per i componenti della trasmissione si basa su 15 stazioni, l’assemblaggio di un assale richiede 190 fasi di lavorazione, nella fabbrica di Gyor sono coinvolti 700 dipendenti nella produzione delle nuove unità EV, personale impegnato su tre turni per una totale di 2.000 motori elettrici PPE al giorno. Gyor è un sito che vanta oltre 30 anni di storia, Audi Ungheria vanta una lunga tradizione di successo, sono impegnate circa 12.000 persone, nel corso degli anni la Casa dei Quattro anelli ha investito oltre dodici miliardi di euro rendendo di fatto l’impianto ungherese il più grane stabilimento di motori al mondo. Con la realizzazione della Cupra Terramar, Gyor rafforzerà ulteriormente la sua partecipazione all’interno del Gruppo Volkswagen, contribuendo così alla realizzazione delle nuove generazioni di full electric. La divisone Technical Development si occupa dei prodotti del Gruppo Volkswagen e Audi, il sito ungherese è impegnato anche nella realizzazione di componenti carrozzeria in alluminio, dal portellone posteriore alle portiere e padiglioni anche per marchi di lusso quali Lamborghini e Bentley.



Gernot Doller, CEO di Audi AG ha dichiarato: “Il sito carbon neutrale di Gyor è l’impianto ideale per la produzione di motori elettrici PPE, straordinariamente compatti ed efficienti”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...