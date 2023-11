DS Automobiles integra onboard ChatGPT in Europa

(Adnkronos) –

DS Automobiles per la prima volta in Europa integra l’intelligenza artificiale ChaptGPT.

Il sofisticato IRIS System DS sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa con la piattaforma Chat Al di SoundHound che integra svariati domini di conoscenza, combinati con diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni come l’API Chat GPT, l’obiettivo è quello di fornire risposte più tempestive e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale IRIS DS. È possibile attivare ChatGPT dicendo semplicemente “Ok Iris” al DS Iris System o tramite l’apposito pulsante, si avvia così una conversazione naturale e fluida tra utente e sistema, in grado di soddisfare le richieste o curiosità che sopraggiungono durante il percorso. Si possono affrontare un numero impressionante di argomenti tramite il supporto dell’intelligenza artificiale.



È offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi se l’abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024. La nuova funzione è attivabile istantaneamente da remoto ed è proposta in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nella lingua di questi Paesi.

Alessandra Mariani Marketing manager DS Automobiles: “La nostra missione in DS è offrire ai clienti un'esperienza a bordo unica e coinvolgente, secondo quell’inconfondibile eleganza e raffinatezza che incarna l'arte francese del viaggio. E da brand avanguardistico, che da sempre esplora le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica, riteniamo che l'integrazione di ChatGPT nel mondo automotive rappresenti una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, inserendosi in una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo. Siamo felici di essere primi a offrire in Europa questo modello di intelligenza artificiale conversazionale, fluida e intuitiva, che trasforma un semplice percorso in un viaggio premium”.

