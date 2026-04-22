Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

“Dov’è l’Iran?”, Trump e i negoziati flop: Teheran sfotte con video AI

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump aspetta, l’Iran non si presenta. I negoziati non decollano e Teheran sfotte il presidente degli Stati Uniti. Su X, il consolato iraniano a Hyderabad lascia il segno con un video prodotto con l’intelligenza artificiale. La clip mostra la delegazione degli Stati Uniti, guidata da Trump, seduta al tavolo. Di fronte, le sedie – vuote – riservate agli emissari dell’Iran. Il tempo passa, da Teheran nessun segnale. Trump, intanto, pubblica messaggi su Truth: “Stiamo avendo colloqui eccellenti con l’Iran”. 

 

Dopo ore di inutile attesa, il presidente americano perde la pazienza. “Se l’Iran non si presenta, bombarderemo”, annuncia. L’ultimatum non produce gli effetti sperati. L’unico segnale che arriva dall’Iran è un bigliettino: “Trump, stai zitto”. Il presidente incassa lo schiaffo e si rassegna: “Su richiesta del Pakistan, estenderò la tregua”. Risate stile sit-com e sipario… 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ostia, dal 9 al 17 settembre per due weekend “Settembre, Regione Lazio…un mare di opportunità”

7 Settembre 2017

Tajani: “Non ci facciamo intimidire da minacce Houthi, se attaccati risponderemo”

5 Febbraio 2024

Imu 2023, scadenza saldo in arrivo: chi è esente

12 Dicembre 2023

Preleva al bancomat con felpa e cappuccio: 30enne arrestata per utilizzo di carte clonate e frode informatica

2 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno