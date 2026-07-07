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Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Secondo quanto risulta all’Adnkronos, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell’ambito della gestione della Società Sportiva Bari. 

Al centro dei presunti reati di false comunicazioni sociali e due di bancarotta, c’è la cessione, a luglio del 2023, del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. A quanto risulta dai documenti visionati dall’Adnkronos, Luigi De Laurentiis è indagato nella qualità di amministratore unico della Società Sportiva Calcio Bari mentre Aurelio De Laurentiis nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli e (per due episodi di bancarotta), anche di legale rappresentante della Filmauro. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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