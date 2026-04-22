Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d’Appello l’assoluzione per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Nel corso della requisitoria, davanti ai giudici della terza sezione della Corte di Appello, il sostituto procuratore generale ha sottolineato che “non vi era certezza sulla segretezza. Sugli atti c’era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza” sollecitando l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.  

Il 20 febbraio di un anno fa Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato dai giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano riconosciuto a Delmastro, che si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia il 24 marzo scorso, le attenuanti generiche, e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici, respingendo le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner, vittoria in 3 set: Australian Open 2024 parte bene

14 Gennaio 2024

L’artigiano Made in Italy si racconta a Lucca

6 Settembre 2018

Ucraina-Russia, l’ira di Zelensky: “Nessuno crede nella nostra vittoria”

2 Novembre 2023

Francesca Michielin, 4.200 come lei: “Con 1 rene solo vita normale”

2 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno