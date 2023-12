Covid Italia oggi e vaccino, Sud maglia nera

(Adnkronos) – La campagna vaccinale invernale contro il Covid fa registrate ad oggi la somministrazione di 1.267.812 vaccini adattati alla variante XBB 1.5. Al 30 novembre erano 1.042.541, il leggera crescita e in attesa degli open day annunciati. Nell'ultima settimana rilevata da ministero della Salute (1-7 dicembre) con i dati delle regioni, sono state 192mila le immunizzazioni. La fascia che ha fatto registrare più vaccinazioni è quella over 80 (411mila), seguita da quella 70-79 (400mila). Non tutte le regioni stanno vaccinando alla stessa velocità: in testa a trainare la campagna c'è la Lombardia (371mila vaccini), seguita dalla Toscana e dall'Emilia Romagna che sono quasi a testa a testa, 190.321 la prima e 190.183 la seconda. Tra le prime tre e il resto c'è un divario: il Piemonte (93.397), il Veneto (83mila) e il Lazio (82.441). Poi le altre, la Puglia (55mila), la Liguria (33mila), Umbria (19mila), Campania (18mila), le province autonome di Trento (17mila) e Bolzano (17mila),Valle d'Aosta (5.180) e a scendere le altre con dati più bassi. La Sicilia (4.400), la Calabria (5.200), Molise (2.500) e la Basilicata (945). L'Abruzzo ancora non ha comunicato i dati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

