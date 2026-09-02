Bancali usati e nuovi
CronacaUltim'ora

Omicidio Gabriele Vaccaro: arrestato 17enne a Pavia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un diciassettenne, appartenente al gruppo che lo scorso aprile aveva aggredito e ucciso il 25enne Gabriele
Vaccaro in un parcheggio di Pavia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in quanto ritenuto gravemente indiziato di concorso morale e materiale nell’omicidio aggravato.  

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, il giovane non solo avrebbe preso parte agli scontri, muovendosi a stretta distanza dall’autore materiale, ma lo avrebbe anche schermato con il proprio corpo durante la lite, per poi fuggire insieme a lui dandogli i propri abiti per eludere i controlli delle forze dell’ordine, oltre a vantarsi successivamente dell’accaduto.  

Al termine delle formalità di rito negli uffici della Squadra Mobile, il diciassettenne è stato associato al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, mentre proseguono gli accertamenti e le valutazioni sulle posizioni degli altri soggetti maggiorenni coinvolti nella vicenda. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mondiali, oggi la semifinale: Inghilterra-Argentina – Diretta

15 Luglio 2026

Australian Open 2024, 7 gli azzurri nel main draw: ecco chi sono

12 Gennaio 2024

Ticket licenziamento 2024, aumenta importo: calcolo, quando è dovuto

19 Febbraio 2024

Al via le selezioni per l’IPCEI BioChem

27 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno