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Dopo gasolio e benzina, Eni sconta anche le bollette di luce e gas: -30% su offerta base, tariffa bloccata per due anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio, Eni sconta anche le bollette offrendo “un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia”, scrive la società in una nota. Il gruppo offrirà, a partire dal primo ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, “mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento”. 

Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. “Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori
in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato”. La scontistica di Eni è calcolata in base a “una spesa di un anno di elettricità imposte escluse” con la nuova offerta “per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per 1 anno di gas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno)”.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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