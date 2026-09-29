Bergamotto (Mimit): “Con 74 miliardi di fatturato e 69 di export la farmaceutica è settore strategico”

(Adnkronos) – “La farmaceutica è un settore strategico e trainante che in Italia è particolarmente efficace. Lo dimostrano i 74 miliardi di fatturato nel 2025 e i 69 miliardi nelle esportazioni. L’industria del farmaco accessibile è un comparto che invece risulta un po’ sofferente, perché i profitti sono compressi nel sistema dei prezzi. L’Osservatorio dà un contributo importante ed è un’occasione di confronto tra le imprese e le istituzioni. Ciò significa che leggere i dati, così come sono stati elaborati, può aprire la strada a discussioni per trovare soluzioni importanti per il sistema”. Lo ha detto Fausta Bergamotto, sottosegretaria al ministero per le Imprese e il Made in Italy, intervenendo alla presentazione, oggi a Roma, del XI Rapporto dell’Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group.

“Pertanto – sottolinea – dare un contributo ad un settore così importante, che di fatto è ciò che chiedono tutti, compresa l’industria farmaceutica, è rendere le imprese competitive attraverso l’alleggerimento delle catene strategiche, cercando di ridurre le importazioni dei principi attivi. Noi, ad esempio, dipendiamo fortemente dalla Cina e dall’India per i principi attivi e quindi l’autonomia strategica diventa un fattore fondamentale”.

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