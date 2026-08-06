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Guccini, Meloni: “Livoroso con me, ma continuo a cantare le sue canzoni. Lo ringrazio per averci regalato emozioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Francesco Guccini ha interpretato le inquietudini e gli ideali di generazioni di italiani. E io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel giorno della morte del cantautore a 86 anni. “Conosco a memoria molto dei suoi testi. Splendidi, poetici, lirici. ‘Cirano’ e ‘Cristoforo Colombo’ sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana, e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale”.  

“Continuerò a cantare le sue canzoni, e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni. Lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché non mi appartiene e non mi apparterrà mai l’ideologia: sono una persona libera e la libertà di leggere e ascoltare tutto -al di là delle differenze- sarà sempre la mia bussola”. 

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