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Sabato a Roma i funerali del marito della ministra Roccella in forma privata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si terranno sabato a Roma i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, morto nel Lago di Vico. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie, dopo essersi tuffato dall’imbarcazione e il cadavere è stato ritrovato lo scorso 4 agosto. Le esequie si terranno alle 10 nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata.  

Il corpo del marito della ministra Roccella è stato ritrovato il 4 agosto nel lago di Vico. Non era più riemerso dopo un tuffo nelle acque del lago il 27 giugno scorso. Il corpo si trovava nell’area in cui i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato le ricerche per oltre un mese. 

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