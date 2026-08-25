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Djokovic entra in campo, l’annuncio agli Us Open: “È il Goat”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic fa il suo esordio agli Us Open 2026 con una presentazione… da brividi. Oggi, martedì 25 agosto, il tennista serbo scende in campo per il primo turno del tabellone del doppio misto allo Slam americano, facendo coppia con la bielorussa Aryna Sabalenka. 

Al momento dell’ingresso in campo, il presentatore ha fatto esplodere il pubblico di New York, annunciando Sabalenka come “la numero uno del mondo”, e Djokovic come “il Goat”, ovvero il più grande di sempre. La reazione di Nole? Il serbo si è limitato a un sorriso, salutando gli spettatori e concentrandosi sulla partita. 

Djokovic arriva a New York per rincorrere il suo 25esimo titolo Slam, dopo aver vinto il tabellone singolare degli Us Open per quattro volte, l’ultima nel 2023. 

 

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