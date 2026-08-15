Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Djokovic delude a Cincinnati: eliminato all’esordio da Tirante

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic eliminato a Cincinnati. Oggi, sabato 15 agosto, il tennista serbo è stato battuto al secondo turno dall’argentino Thiago Agustin Tirante, che si è imposto in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita che sembrava in controllo di Djokovic, ma che poi ha cambiato improvvisamente copione. 

Djokovic, che alla vigilia del match aveva ammesso di essere in ottime condizioni fisiche, ha vinto agilmente il primo parziale imponendosi per 6-2, salvo poi subire la rimonta dell’avversario, che ha ribaltato la partita chiudendo con un doppio 6-4 i due set successivi.  

Ora ad attendere il serbo ci saranno gli Us Open, al via tra due settimane sul cemento di New York e prossimo obiettivo per inseguire il sogno del 25esimo Slam. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Siena, denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate sull’odio razziale

19 Maggio 2026

Anzio, martedì 25 settembre il convegno della Caritas – Diocesi di Albano “Immigrati – Immigrazione”

23 Settembre 2018

Meteo, allerta nel Lazio: dal 6 ottobre temporali e vento forte

5 Ottobre 2017

Torvaianica, avvistamento di Delfini Capitolini nelle acque del litorale romano (Video)

31 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno