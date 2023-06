Diventa un volontario della Protezione Civile di Grottaferrata, iscrizioni fino al 30 giugno 2023

Sono aperte le iscrizioni per entrare a far parte del Gruppo comunale di Protezione Civile di Grottaferrata!

Dopo aver compilato il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grottaferrata allegando i documenti necessari e inviando il tutto attraverso una semplice mail, potrai accedere al corso di formazione per diventare ufficialmente un Volontario della Protezione Civile.

Attraverso un addestramento continuo, svolto sotto la sapiente guida dei Volontari esperti, acquisirai gli strumenti e le competenze necessarie a dare un aiuto concreto alla tua comunità in molteplici situazioni, in coordinamento con il Sindaco e l’Amministrazione comunale.

In base alle tue attitudini, potrai entrare nel settore operativo, in prima linea in operazioni di soccorso e di superamento delle emergenze; nel settore logistico, a supporto del settore operativo nella progettazione degli interventi e nella gestione degli strumenti a disposizione del gruppo; nel settore tecnico, impegnato nella previsione, nella prevenzione e nello studio dei fenomeni calamitosi, nell’identificazione delle zone soggette a rischio e nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione tra popolazione e scuole.

A prescindere dal tuo percorso, il tuo contributo volontario sarà di fondamentale importanza per la tutela della popolazione e del territorio. Impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e di solidarietà, voglia di fare e un grande amore per Grottaferrata, sono questi i requisiti fondamentali per entrare a far parte del Gruppo comunale di Protezione Civile, una famiglia che da oltre 30 anni serve, protegge, aiuta e sostiene la comunità.

“Come Amministrazione riconosciamo il grande valore del Gruppo di Protezione Civile di Grottaferrata, che ha una storia lunga e ricca di importanti interventi sia sul nostro territorio che in aiuto di popolazioni vicine – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Diventare un volontario significa partecipare attivamente e concretamente alla cura della nostra città e dei suoi abitanti, attraverso un’esperienza di grande rilevanza anche per la propria crescita individuale. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro ad Alberto Cugini, nuovo coordinatore del gruppo”.

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giugno 2023

Link alla modulistica e alla procedura di iscrizione: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/servizi/canali/1040

Mail per inviare la documentazione richiesta: info@comune.grottaferrata.roma.it