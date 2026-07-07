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Dito (Inps): “Apprendistato duale può aiutare Neet a entrare in mondo lavoro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “La Puglia ha molto da offrire, tant’è che è il primo territorio che dà il via a questo progetto di collaborazione tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate all’interno delle imprese”. Lo ha affermato Benedetta Dito, direttrice regionale Inps Puglia, intervenendo alla prima tappa del roadshow nazionale promosso dalle due amministrazioni nella sede del Gruppo Casillo a Corato.  

“Siamo qui per rafforzare un legame di fiducia e di collaborazione tra pubblica amministrazione e mondo delle imprese e per raccontare quello che facciamo sui temi della legalità, della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva”, ha spiegato Dito. La direttrice regionale Inps ha poi affrontato il tema dei Neet, sottolineando la necessità per la Puglia di rafforzare il percorso di riduzione del fenomeno attraverso strumenti concreti.  

“Possiamo farlo – ha spiegato – utilizzando anche lo strumento dell’apprendistato duale che vuole proprio aiutare una fascia di popolazione giovanile a entrare nel mondo del lavoro nel momento in cui studia e ad avere anche la giusta retribuzione per il lavoro svolto, formandosi contemporaneamente all’interno delle imprese”.  

Dito ha ricordato il protocollo sottoscritto con Regione Puglia, Arpal e Ufficio scolastico regionale, auspicando che il modello pugliese possa diventare un riferimento anche per altri territori. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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