Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Andriola (Ag.Entrate Puglia): “Usciamo dagli uffici per stare accanto alle imprese”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il progetto è un uscire dagli uffici, uscire dalle nostre case e andare nelle aziende, per stare accanto alle aziende”. Così Michele Andriola, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, intervenendo alla prima tappa del roadshow promosso insieme all’Inps nella sede del Gruppo Casillo a Corato.  

“Adesso è la fase più centrata sulle imprese e con le imprese il discorso si basa su un modello nuovo, innovativo, di certezza preventiva, fiducia reciproca e collaborazione”, ha spiegato Andriola. Il direttore regionale ha illustrato il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nel percorso avviato con l’Inps, sottolineando l’importanza di un rapporto più diretto con il sistema produttivo e di una maggiore conoscenza degli strumenti a disposizione di aziende e contribuenti.  

“L’Inps è un’istituzione molto importante al pari dell’Agenzia delle Entrate nella vita quotidiana degli adempimenti amministrativi di tutte le aziende”, ha aggiunto Andriola.  

Il percorso proseguirà anche con il coinvolgimento delle università, previsto da settembre, per fornire ai giovani informazioni sugli aspetti fiscali e contributivi legati al mondo del lavoro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Velletri, viabilità: interventi in corso tra centro e periferia, già oltre 900 mq di buche ripristinate.

21 Aprile 2026

Latina, più di 20mila persone per il concerto di Calcutta

21 Luglio 2018

Sanremo 2024, pronostici Sisal: Angelina Mango canta il papà ed è senza rivali

9 Febbraio 2024

Roma, aggredisce poliziotti del commissariato Viminale in Via Filippo Turati: arrestato straniero di 33 anni

1 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno