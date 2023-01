Fisio fit

Applause racconta la storia di un’artista pressoché unica nel panorama internazionale, tanti sono i talenti di cui ha dato prova nel corso della sua carriera. A partire da The Fame (2008), suo album di debutto, ha venduto più di 124 milioni di dischi, ottenendo premi e riconoscimenti di ogni tipo. Il suo poliedrico talento musicale si è espresso in generi diversi, dance ed elettropop in testa, ma anche rock, country e addirittura il jazz, con due album cantati insieme al leggendario Tony Bennett (Cheek to Cheek, del 2014, e Love For Sale, del 2021). Ma Gaga è molto più di una versatile musicista. Assistita dalla Haus of Gaga, l’affiatata équipe di creativi che la segue da anni, ha ideato ed esibito decine di outfit geniali e provocatori che ne hanno fatto un’icona di anticonformismo. Scoperto il suo innato potenziale di attrice, cinema e televisione le hanno affidato ruoli da protagonista in serie televisive (American Horror Story, 2015- 2016) e in film di vastissimo richiamo (A Star Is Born, del 2018, e House of Gucci, del 2021). E la sua fiera difesa dei diritti LGBT+ e del valore sociale della gentilezza – attraverso la Born This Way Foundation – spiega ancora meglio le ragioni dell’autentica adorazione di cui gode da parte di milioni di fan in tutto il mondo.

Impreziosito da fotografie straordinarie e da approfondimenti su alcuni degli iconici look di “Mother Monster”, questo volume ripercorre nel dettaglio una delle più esuberanti e imprevedibili carriere dello showbiz mondiale. Un libro davvero irrinunciabile per qualunque devoto “Little Monster”!

ANNIE ZALESKI, giornalista e autrice pluripremiata, risiede a Cleveland, in Ohio. Ha scritto per riviste e quotidiani come Rolling Stone, The Guardian, Salon, Time, Billboard, The Los Angeles Times e altri. Il suo primo libro, dedicato all’album Rio dei Duran Duran, è stato pubblicato nel 2021 da Bloomsbury Academic.