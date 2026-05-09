Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Diletta Leotta mamma bis, è nato Leonardo: i primi scatti di famiglia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Diletta Leotta è diventata mamma bis. La conduttrice, volto di Dazn, ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall’amore con il marito Loris Karius. Il piccolo si chiama Leonardo, come rivelato negli scatti condivisi sul suo canale social oggi, sabato 9 maggio, dove compare anche la primogenita della coppia, Aria, nata il 16 agosto del 2023. Nelle immagini pubblicate, il primo ritratto della famiglia al completo.  

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, aveva scritto il volto di Dazn. 

 

 

L’annuncio era stato accompagnato da una foto di famiglia ‘allargata’, con Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, che abbraccia Leotta e la figlia Aria e con una mano tocca la pancia di Diletta. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Belve, Francesco Chiofalo: “Voglio candidarmi a sindaco di Roma. Ritocchini estetici? Ho perso il conto”

14 Aprile 2026

Anzio, cittadini segnalano bombola del gas pericolosa: la coprono con una sedia

19 Dicembre 2018

Meloni, Schlein e il duello tv: prima sfida in attesa delle Europee

6 Gennaio 2024

Malattie della pelle, Salutequità “Più programmazione e reti dedicate”

10 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno