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Serie A, oggi Lecce-Juventus – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l’Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull’1-1 all’Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo. 

 

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