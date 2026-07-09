Difesa, Macrì (Leonardo): “Italia ed Europa dispieghino nuova economia innovazione”

(Adnkronos) – “Il contesto geopolitico multipolare è estremamente complesso. L’Italia e l’Europa devono assumere una postura di autonomia strategica e devono essere in grado di dispiegare una nuova economia dell’innovazione. Non si può più parlare di semplice economia della difesa, ma di un’economia che metta al centro la sicurezza come politica industriale europea. Il nostro continente deve recuperare un gap notevole, assicurando adeguati livelli di sicurezza rispetto alle molteplici minacce e ai numerosi livelli di instabilità che oggi si manifestano su diversi asset strategici: dall’energia alle materie prime, fino al dominio cyber”. A dirlo è stato Francesco Macrì, presidente Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale ‘Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia’, organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government e parte delle attività del progetto di ricerca ‘Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo Allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per l’Italia?’, sviluppato nell’ambito del bando ‘Geopolitica e tecnologia’, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Csf.

Macrì si è soffermato sul “futuro della competizione economica globale” che “non sarà più basata sul costo del lavoro, ma per certi versi sarà basata sul piano della conoscenza e dell’innovazione. Leonardo da questo punto di vista è un enorme e notevole presidio strategico che può garantire quella parte di autonomia strategica che dobbiamo conquistare. Ci auguriamo – conclude – che venga compresa sempre meglio la rilevanza di un presidio strategico come quello rappresentato da Leonardo, che, in qualità di prima azienda manifatturiera italiana, contribuisce concretamente a questa nuova economia”.

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