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Vurro (UniMi): “Lega del Filo d’Oro ha raggiunto numero di utenti senza precedenti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Il Bilancio Sociale 2025 della Lega del Filo d’Oro continua a rappresentare un importante strumento di accountability, che aiuta l’Ente a raccontare i risultati raggiunti nel corso dell’anno e si conferma un fondamentale strumento di gestione, capace di rafforzare i processi interni orientati alla creazione di valore. L’organico è cresciuto, così come è aumentata la formalizzazione dei processi. Tutto questo ha permesso alla macchina organizzativa di funzionare in modo tale da raggiungere, quest’anno, il numero più alto di utenti mai assistiti nella storia dell’Ente”. 

Così Clodia Vurro, responsabile scientifico del Bilancio Sociale 2025 che la Fondazione Lega del Filo d’Oro ha presentato presso l’Università degli Studi di Milano.  

“Ciò che emerge da questo bilancio è, in particolare, la maggiore capacità dell’ente di creare autonomia – spiega – Un’autonomia che si esplica a vari livelli: sicuramente nella capacità di rispondere ai bisogni delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale e delle loro famiglie, ma anche attraverso il consolidamento di un’autonomia interna, certificata da un importante traguardo in termini di sostenibilità ambientale, con il raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 14001 che ha sancito quest’anno un vero passo avanti nelle modalità di gestione delle risorse da parte dell’Ente”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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