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Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall’Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025.
Purtroppo l’Italia non uscirà anticipatamente già quest’anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027″. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in una nota, commentando i dati Istat, secondo cui nel 2025 il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e Pil è pari a -3,1% ed è rimasto invariato rispetto alle stime di aprile scorso. Si conferma il saldo primario, passato dallo +0,5% del 2024 allo +0,8%. La pressione fiscale si è portata a 42,9% del Pil, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024.
(ITALPRESS)

– foto: Ipa Agency –

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