Ponte Morandi, sei anni fa il crollo

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia è ancora in ritardo nella digitalizzazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Solo il 41% italiani interagisce con gli enti pubblici attraverso Internet, rispetto al 54% della media dell’Unione Europea. Il Paese è al 23° posto nell’Ue per l’offerta di servizi pubblici digitali alle imprese. È l’allarme contenuto […]

ROMA (ITALPRESS) - Nei primi sei mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi dello scorso anno e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Si tratta di un nuovo record per la misura a sostegno delle famiglie. Lo rende noto […]

ROMA (ITALPRESS) - Il reddito reale delle famiglie italiane nel primo trimestre dell’anno è cresciuto in maniera più sostenuta rispetto al resto dei Paesi Ocse. A evidenziarlo sono i dati dell’organizzazione parigina secondo cui il reddito reale delle famiglie pro capite è aumentato dello 0,9% nel primo trimestre, rispetto al +0,3% del precedente. L'Italia ha […]

POZZALLO (RAGUSA) (ITALPRESS) - La Guardia Costiera di Pozzallo, durante un pattugliamento nei pressi della riserva naturale di Randello, ha soccorso una tartaruga Caretta caretta rimasta impigliata tra cime e spezzoni di rete da pesca. La tartaruga grazie all'aiuto dell'equipaggio si è potuta reimmergere in libertà. vbo/gtr

ROMA (ITALPRESS) - In Grecia per fronteggiare l'emergenza incendi boschivi anche due Canadair e 32 vigili del fuoco italiani. La missione è attuata nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Nelle immagini la partenza dall'Italia verso la Grecia e poi il decollo dall'aeroporto di Elefsis per andare a operare sulla zona di Maratona, nell'Attica orientale. […]