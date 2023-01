Debutta in prima assoluta KRIS$

Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio, dal 5 all’8 gennaio, KRIS$, spettacolo scritto da Riccardo Lignelli e diretto da Daniele Trombetti.

Ricordate le t.a.t.u.? E Alexia? I Prozac +?

Voi probabilmente no, loro sicuramente ricorderanno com’era vivere sulla cresta dell’onda. E di come è difficile smettere e arrendersi al tempo e al mercato.

Kri$$ è un viaggio su una nave ormeggiata, su un aereo parcheggiato da anni, in una casa in disuso.

Non ci sono eroi, non c’è salvezza.

C’è la voglia di tornare, anche un’ultima volta, per un ultimo ballo in pista e far vedere che ancora qualcosa da dire e da dare al mondo c’è. Anche se al mondo di te non interessa più.

Venite, sedetevi comodi e guardate la storia di chi è sopravvissuto, poi morto e poi (forse?) risorto. Uno dei più grandi artisti di cui a nessuno interessa più.

KRIS$

Dal 5 all’8 gennaio

ore 21.00, domenica ore 18

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 19.00)

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it